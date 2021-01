Lerner se še spominja napada na slovenščino

Novinar Gad Lerner se je na spletni predstavitvi nove knjige zgodovinarja Erica Gobettija o fojbah spomnil oddaje RAI Profondo Nord, ki jo je leta 1991 v živo vodil iz tržaškega gledališča Silvio Pellico. »To je bila zame travma, ki je prej nisem nikoli doživel,« je dejal znani italijanski novinar, ki je ostal grenko presenečen, ko so se nekateri gostje oddaje spravili na tedanjega deželnega svetnika Miloša Budina, ki je spregovoril v slovenščini.

Pri besednem nasilju se je najbolj »proslavil« Roberto Menia, aktivist neofašistične MSI in potem dolgoletni poslanec, ki so ga Budinove besede v slovenščini tako razkurile, da je jezno vstal in se zakadil proti nekaterim Slovencem v dvorani. Menia se je umiril šele po posredovanju policistov. V oddaji so nastopile številne javne osebnosti, Lernerju so ostale v lepem spominu predvsem »uravnotežene in ganljive« besede slovitega modnega oblikovalca Ottavia Missonija, rojenega v Zadru, ki se je zavzel za spoštovanje in sožitje med Italijani, Slovenci in istrskimi begunci.

Gobetti (njegova knjiga, ki je izšla pri založbi Laterza, je v ponatisu) je spomnil, da je bil Menia (danes je pristal v stranki Fratelli d'Italia) glavni pobudnik zakona, s katerim je italijanski parlament leta 2004 10. februar proglasil za dan spominjanja na fojbe in eksodus Italijanov iz nekdanje Jugoslavije.