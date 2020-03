Logar se bo pogovoril s Kunstljem in Volkom

Na slovenskem zunanjem ministrstvu je bila danes primopredaja poslov med dosedanjim in novim zunanjim ministrom, Mirom Cerarjem in Anžetom Logarjem. Slednji je napovedal, da se bo še danes po telefonu pogovarjal z vsemi predstavniki slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništev v Italiji, ki jo je pandemija novega koronavirusa v Evropi najbolj prizadela. Pogovoril se bo torej z veleposlanikom v Rimu Tomažem Kunstljem in generalnim konzulom v Trstu Vojkom Volkom.

Logar se namerava še danes slišati tudi z zunanjimi ministri vseh štirih sosednjih držav, Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, s katerimi namerava izmenjati stališča in pogledati stanje dvostranskih odnosov. Še pred tem je bila na ministrstvu izmenjava stanja oziroma podrobna obrazložitev, »kje smo pri odnosih s sosedi pri ostalih vprašanjih na zunanjepolitičnem področju«.

Na vprašanje, ali pričakuje kakšna dodatna navodila za Slovence v tujini, predvsem tiste, ki so še v Italiji, je Logar odgovoril, da bo to po dogovoru z ekipo dosedanjega ministra in da mora najprej imeti vse podatke na mizi, preden bodo sprejeti nadaljnji ukrepi.