Med pohodom mu je ohromela desna stran telesa

Gorski reševalci iz Valcelline, deželna služba za nujno medicinsko pomoč 118 in reševalni helikopter so včeraj popoldne posredovali na gorski stezi št. 903, ki v Furlanskih Dolomitih pelje iz koče Cornetto do zaselka San Martino pri kraju Erto e Casso, kjer je 73-letnega moškega, ki je bil v skupini pohodnikov, obšla huda slabost. Ohromela mu je desna stran telesa in ni mogel več naprej. Zdravstveno osebje je moškega na kraju stabiliziralo in ga naložilo na nosila, gorski reševalci so ga nato s pomočjo vrvi po strmem pobočju spustili do ceste. Pričakalo ga je reševalno vozilo, ki je prispelo iz Longarona, s katerim so ga prepeljali do helikopterske pristajalne steze. Z reševalnim helikopterjem so ga nato odpeljali v videmsko bolnišnico. Zahtevna reševalna akcija se je zaključila ob 21.30.