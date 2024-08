Mlade vabijo na izobraževanje za vodenje skupin in načrtovanje projektov

Društvo mladih Slovencev v Italiji (DM+) prireja v prvih dneh septembra tridnevni izobraževalni tečaj za mlade DevelopMENT, ki se bo odvijal v koči sv. Jožefa v Žabnicah med 6. in 8. septembrom. Na letošnjem izobraževanju ponuja DM+ dinamične delavnice za mlade od 16. do 24. leta starosti, ki bi radi pridobili nova uporabna znanja za vodenje skupin in načrtovanje projektov. Poleg pridobivanja praktičnih kompetenc predstavlja izobraževanje tudi priložnost za mreženje in medsebojno spoznavanje, podčrtujejo pri DM+, kjer menijo, da so danes kontakti in pristni stiki vse bolj pomembni. Izobraževalni tečaj DevelopMENT je namenjen mladim s Tržaške, Goriške in Videmske, ki bodo spoznavali osnove delovanja organizacij, pridobivali uporabne prvine strateškega načrtovanja, ob tem pa se bodo tudi preizkusili v pridobivanju idej za inovativen projekt in nenazadnje naučili, kako ga tudi uspešno izpeljati.

Rok za prijavo je 23. avgust 2024, število mest je omejeno, zato organizatorji priporočajo, da interesenti s prijavo ne odlašajo. Izobraževanje je brezplačno, ob prijavi bo sicer treba nakazati 30 evrov varščine, ki jo bodo na izobraževanju udeležencem povrnili, v primeru neudeležbe pa zadržali. Poskrbljeno bo za prevoz, prenočitev in obroke, izdali bodo tudi potrdilo o sodelovanju in udeležbi na izobraževalnem tečaju. Ob prijavi - prijavnica je objavljena na spletni strani dmplus.org - je obvezno izpolniti tudi obrazec GDPR, mladoletni pa morajo izpolniti še poseben obrazec, ki naj ga prinesejo s seboj na tečaj. Potrdilo o prejemu prijave s podrobnejšimi informacijami bodo posredovali preko elektronske pošte po zaprtju prijav. Za dodatne informacije lahko pišete na info@dmplus.org. Izobraževanje prireja DM+ v sodelovanju s projektom Spretno(ra)sti.