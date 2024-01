Morilca so pridržali na Trbižu

Znano je ime moškega, ki naj bi na novoletno jutro v Vidmu okrutno umoril 31-letnega Ezechieleja Mendozo Gutierreza. Gre za Andersona Vasqueza Dipresa, državljana Dominikanske republike, ki so ga policisti še isti dan zvečer pridržali na mejnem prehodu na Trbižu.

Aretirani v videmskem zaporu čaka na prvo zaslišanje pred preiskovalnim sodnikom, medtem ko varnostni organi, ki so proti njemu zbrali vrsto nedvoumnih dokazov o njegovi krivdi, nadaljujejo preiskavo, v okviru katere skušajo razumeti, če je do uboja prišlo zaradi predhodnih sporov med storilcem in žrtvijo.

Kot smo poročali, je do uboja prišlo po silvestrski zabavi pri lokalu Laghetto Alcione v Ulici Prati v Vidmu. Okoli 8. ure zjutraj naj bi po poročanju več prič Vasquez Dipresa z nožem prerezal grlo Mendozi Gutierrezu, ki je kljub pravočasnemu posegu reševalcev umrl nekaj ur kasneje v videmski bolnišnici.