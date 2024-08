Na avtocesti in v Solkanu prijeli dva tihotapca migrantov

V torek zvečer so policisti na izvozu z avtoceste pri Kastelcu ustavili kombi opel vivaro s poljskimi tablicami, ki ga je vozil 31-letni državljan Ukrajine. V kombiju je prevažal pet državljanov Sirije, ki so pred tem zbežali iz azilnega doma. Migrante so odpeljali nazaj v azilni dom, Ukrajinec pa je končal v zapahi koprskega zapora, poročajo Primorske novice.

Podobno se je pred dnevi zgodilo tudi tik ob meji v Solkanu, kjer so policisti ustavili 35-letnega Nemca, ki je v avtu prevažal osem državljanov Sirije, med katerimi so bili tudi štirje otroci.

Tudi za te migrante so ugotovili, da so bili nastanjeni v azilnem domu in čakali na postopek mednarodne zaščite. Po prijetju so jih znova odpeljali v azilni dom, 35-letnega Nemca pa so po zaslišanju na novogoriškem okrožnem sodišču odpeljali v pripor, kjer bo počakal sojenje zaradi nezakonitega prevažanja tujcev čez mejo.