Na Cerknem jutri (petek) začetek smučarske sezone

Jutri (petek) bodo smučarsko sezono začeli tudi na Cerknem. »Odprtja smučišča se veselimo tako Cerkljani kot gostje iz Slovenije in Hrvaške, med katerimi prednjačijo družine,« je dejal direktor Smučišča Cerkno Jože Oplotnik. Prvi dan bodo urejene štiri proge, v nadaljevanju pa po Oplotnikovih besedah delajo na tem, da bi jih gostom ponudili čim več.

Bregovi smučišča so pobeljeni s snegom, tako z naravnim kot umetnim, so danes sporočili iz družbe Smučišče Cerkno. Trenutna snežna odeja meri do 30 centimetrov in je pripravljena za smuko.

»Po večmilijonski celoviti obnovi žičniškega sistema ter vgradnji najsodobnejšega nadzornega sistema in krmiljenja v sodelovanju s tujimi strokovnjaki iz avstrijskega podjetja Doppelmayr se veselimo odprtja sezone,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Z odprtjem smučišča se odpira tudi Alpska Perla s kulinarično ponudbo in odprto sončno teraso, obiskovalci pa si lahko, kot je dejal Oplotnik, obetajo tudi zabavo - tako za smučarje kot za tiste, ki na vrhu smučišča na ležalnikih radi lovijo sončne žarke.

Delovala bosta tudi smučarska šola Novinar, v sklopu katere si lahko obiskovalci izposodijo opremo, ter otroški zimski park.

Smučarski Center Cerkno bo odprt od 27. decembra vsak dan med 9. in 16. uro. Delovale bodo vlečnica Dolina, dvosedežnica Grič, štirisedežnica Brdo in šestsedežnica Počivalo. Obiskovalci pa bodo lahko uživali na smuki po progah Dolina 2, Grič 1, Brdo 7 in Počivalo 5.