Na Frančiškovem pogrebu številni državni voditelji

Danes se bodo v Rimu zadnjič poslovili od papeža Frančiška. Na pogrebu v Vatikanu je prisotnih 162 tujih delegacij, več deset voditeljev držav in organizacij ter monarhov. Med njimi so tako ameriški predsednik Donald Trump, predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski kot voditelji večine evropskih držav in evropskih institucij.

Visoki dostojanstveniki, monarhi, predstavniki držav in institucij danes na pogrebni slovesnosti na Trgu svetega Petra sedijo na desni strani trga. Razporejeni so po abecednem redu glede na francoski zapis imena njihovih držav. Izjemi sta argentinski predsednik Javier Milei in italijanska premierka Giorgia Meloni, ki bosta imela ločeni sedišči v prvi vrsti.

Med predstavniki kraljevih družin so danes v Rimu med drugim britanski princ William, španski kralj Filip s kraljico Letizio, švedski kralj Carl Gustaf in kraljica Silvia, belgijski kraljevi par Filip in Matilda ter norveški prestolonaslednik Haakon s soprogo Mette-Marit.

Od državnih voditeljev so tam Trump s soprogo Melanio, ki sta se tik pred pogrebnim bogoslužjem papežu še poklonila pred njegovo krsto. Iz ZDA je tja ločeno prispel tudi njegov predhodnik Joe Biden s soprogo Jill.

Evropsko unijo predstavljajo voditelji vseh njenih institucij - predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, visoka zunanjepolitična predstavnica Kaja Kallas in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Tam so tudi voditelji evropskih držav, v nekaterih primeri tako premierji kot predsedniki. Med drugim so v Vatikanu francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz, madžarski premier Viktor Orban. Iz Hrvaške sta tam tako predsednik Zoran Milanović kot premier Andrej Plenković.

Tudi iz Slovenije se pogreba udeležujeta predsednica republike Nataša Pirc Musar s soprogom Alešem Musarjem in premier Robert Golob s partnerico Tino Gaber. Na obredu je tudi veleposlanik Slovenije pri svetem sedežu Franci But. Slovensko škofovsko konferenco zastopa njen predsednik in novomeški škof Andrej Saje.

Združene narode na pogrebu zastopa generalni sekretar Antonio Guterres.

Med gosti so še brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, novozelandski premier Christopher Luxon in številni drugi.