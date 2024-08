Na strmem skalnatem grebenu padel in drsel petnajst metrov

Gorski reševalci so včeraj posredovali na Tavisoki Rosajanski poti v Julijskih Alpah, kjer se je med vrhom Velika Baba in Kaninom poškodoval 38-letni avstralski pohodnik. Na nadmorski višini kakih 2000 metrov je malo po 13. uri na strmem skalnatem grebenu padel in drsel kakih petnajst metrov. Zbral je poslednje moči in uspel poklicati na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Operaterjem je v angleščini povedal, da je pri padcu utrpel pretres možganov. Nudil jim je tudi podatke o kraju nesreče.

Gorski reševalci so ga v trenutku, ko so nevihte ponehale, uspeli doseči s helikopterjem. K njemu se je spustil zdravnik, ki mu je nudil prvo pomoč. Nato so ga naložili na nosila in ga z vitlom potegnili na helikopter ter ga najprej za najnujnejšo oskrbo prepeljali do koče Coot. Nato so ga odpeljali v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel več poškodb.