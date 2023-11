Nadlegovalec po posredovanju dekličinega prijatelja na intenzivnem zdravljenju

V Vidmu je sinoči na Trgu Ospedale Vecchio moški, ki je nadlegoval dekle, po posredovanju njenega prijatelja padel na tla in z obrazom udaril ob steklene drobce, pri čemer se je huje poškodoval. Prepeljali so ga v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli na oddelek za intenzivno zdravljenje z rdečo triažno kodo. Pred tem je v družbi žrtve ter drugega dekleta in moškega užival alkohol. Eno od deklet je začel nadlegovati, pri čemer ji je prijatelj priskočil na pomoč in ga odrinil. Padel je na tla, steklenica, ki jo je imel v rokah se je razbila in je z obrazom udaril ob steklene drobce. Na interventno telefonsko številko 112 je poklical mimoidoči, ki je okrog 20.30 na tleh zagledal okrvavljenega moškega. Na kraj so prispeli lokalni policisti in reševalci. Moški in dekleti so pobegnili. Policisti so dva od njih, oba polnoletna, kmalu izsledili in ju prepeljali na kvesturo. Ovadili so ju zaradi povzročitve osebnih poškodb v oteževalnih okoliščinah v medsebojnem sodelovanju. Njuno fotografijo so objavili v podatkovni bazi. Danes zjutraj so ovadili še drugo dekle, ki je sicer mladoletno. Preiskava se nadaljuje in policisti ugotavljajo tudi morebitne odgovornosti nadlegovalca.