Nadzor na italijansko-slovenski meji bi lahko ukinili pred koncem leta 2025

Nadzor na italijansko-slovenski meji bo »formalno« ostal najmanj do 18. junija, italijanski notranji minister Matteo Piantedosi pa je po koncu že šestega tristranskega srečanja s kolegoma iz Slovenije in Hrvaške, Boštjanom Poklukarjem in Davorjem Božinovićem, ki je tokrat potekalo v Novi Gorici, obljubil, da bo na Goriškem kontrola med dogodki ob Evropski prestolnici kulture 2025 nekako manj invazivna. Tako bo tudi 8. februarja, ko sosednji mesti ob odprtju pričakujeta prihod 10.000 ljudi.

Da bo nadzor še manj vplival na življenje obmejnih ljudi, je potrdil tudi Poklukar, ki je dejal, da »ko bodo dogodki v Novi Gorici ali Gorici, bo policija delovala normalno oziroma z ukrepi, ki ne bodo zapletali življenja oz. kulturnega dogajanja na območju«. Cilj vseh treh ministrov je sicer ta, da se prej ali slej vsi povrnejo k schengenskemu režimu. V ta namen pa so novogoriško srečanje izkoristili tudi za to, da so generalni direktorji policij Slovenije, Italije in Hrvaške podpisali operativni memorandum o soglasju, s katerim se bodo dogovorili za način izvajanja skupnih tristranskih patrulj na hrvaški zunanji meji.

Prepričani so, da lahko tristranske patrulje postanejo zgled za ostale evropske države ter da bo večji in boljši nadzor zunanje meje pripomogel k odpravi nadzora na notranjih mejah. Podrobnosti o delovanju patrulj naj bi določili v nekaj tednih, nato pa se bo začelo trimesečno poskusno patruljiranje, za katerega pričakujejo, da bo obrodilo sadove glede nadzora zunanje meje. Do kdaj bi se lahko torej povrnili k schengenskemu režimu? »Do tega bi lahko prišlo pred koncem leta 2025,« je po koncu srečanja namignil Piantedosi.