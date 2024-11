Nastaja deželni kraški geopark

Dežela Furlanija - Julijska krajina napreduje na poti ustanavljanja deželnega geoparka Carso-Kras v funkciji nastanka čezmejnega geoparka v okviru strateškega evropskega projekta Interreg Kras-Carso II in kandidature za Unescov geopark. To izhaja iz današnjega dopoldanskega srečanja deželnega odbornika za okolje Fabia Scoccimarra z župani občin s Tržaškega in Goriškega, s katerimi je bil leta 2017 sklenjen zadevni dogovor (gre za občine Doberdob, Devin - Nabrežina, Foljan - Redipulja, Tržič, Repentabor, Ronke, Zagraj, Dolina, Špeter ob Soči, Sovodnje, Zgonik in Trst), ki je potekal na sedežu deželne direkcije za okolje v Trstu.

Odbornik je na omenjenem srečanju med drugim spomnil na postopke na evropski in deželni ravni ter na letošnji deželni zakon, ki vladi FJK daje pristojnost za ustanovitev deželnega geoparka na ozemlju klasičnega Krasa na italijanski strani meje, kar je v funkciji bodočega nastanka čezmejnega geoparka, ki ga predvideva evropski projekt Kras-Carso II v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027. Naslednji korak bo sklep deželne vlade o ustanovitvi geoparka ter določitvi obsega in strateških ciljev. Do podrobne določitve ozemeljskega obsega geoparka v razmerju 1:5000 bo prišlo v letu 2025 v digitalni obliki na deželnem tehničnem zemljevidu. Poleg tega bodo podelili tudi nalogo za oblikovanje načrta promocije in upravljanja parka, kjer bodo tudi konkretno določili dejavnosti za dosego strateških ciljev, so sporočili iz tiskovnega urada deželne vlade FJK.

V pričakovanju nastanka čezmejnega geoparka bi po Scoccimarrovih besedah deželni geopark lahko upravljala deželna geološka služba, posamezna občina ali pa mreža več občin. V slednjem primeru bo deželna geološka služba nudila tehnično pomoč in pripravila načrt promocije in upravljanja, je še dejal odbornik.