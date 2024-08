Neurje v okolici Ljubljane in Novega mesta

V zgodnjem popoldnevu je neurje z močnim vetrom zajelo nekatera območja v okolici Ljubljane in na Dolenjskem. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje so zabeležili 23 dogodkov v regijskih centrih Ljubljana in Novo mesto, kjer je močan veter razkrival strehe stanovanjskih in drugih objektov ter podiral drevesa.

Neurje z močnim vetrom je zgodaj popoldne zajelo območje občin Ivančna Gorica, Mengeš, Mirna Peč in Žužemberk. Aktiviranih je bilo 12 gasilskih enot, ki so prekrivale strehe objektov in odstranjevale podrta drevesa, so navedli na upravi.

Agencija RS za okolje razmeroma močne nevihte napoveduje tudi za nedeljo. Ozračje in tudi morje bo namreč precej pregreto, k nam pa bo v višinah pritekal postopno bolj vlažen in nekoliko hladnejši zrak. V ponedeljek se bo z dotokom hladnejšega zraka v spodnjih plasteh ozračja labilnost ozračja nekoliko zmanjšala, a ob krajevnih plohah in nevihtah se bodo še vedno lahko pojavljali močnejši nalivi, napovedujejo vremenoslovci.

Če bodo najvišje dnevne temperature v nedeljo ponekod še dosegle okoli 30 stopinj C, pa bodo v ponedeljek večinoma le še blizu 25 stopinj C ali celo manj. Dokaj nestanovitno vreme se bo verjetno nadaljevalo tudi v torek. Na Primorskem bo pihala burja.