Ničla več kot kilometer nižje, zrak se je prečistil

Hladna vremenska fronta, ki je ponoči prešla naše kraje, je s padavinami in burjo po pričakovanjih prečistila ozračje. Današnje vrednosti prašnih delcev PM10 v zraku so mnogo več kot desetkrat manjše kot v minulih dneh. V Trstu jih je denimo deželna agencija za okolje Arpa ob 12. uri namerila od 3 do 5 µg/m³, kar pomeni, da v zraku praktično skorajda ni zdravju škodljivega prahu. V preteklih dneh so koncentracije presegale tudi 100 µg/m³, ponekod občutno, potem ko je opozorilna vrednost pri 50 µg/m³.

Naše kraje je preplavil občutno hladnejši severni zrak. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je opolnoči v prostem ozračju namerila ničto izotermo na višini 1573 metrov, kar je več kot 1000 metrov nižje kot v preteklih dneh. Še na silvestrovo se je ničla zadrževala na višini 2582 metrov. Ozračje je bilo v minulih dneh zaradi toplega višinskega zraka zelo stanovitno, ob čemer sta se v nižjih slojih kopičila vlaga in nesnaga.

Danes popoldne bo prevladovalo sončno in vetrovno vreme. Pihala bo šibka do zmerna burja.

Noč na soboto bo mrzla. Najnižje nočne temperature bodo v nižinah in na Kraški planoti pod lediščem, ob morju pod 5 stopinj Celzija.

Sobota bo sončna. Občasno bo še pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 9 stopinj Celzija.

V nedeljo bo z jugozahodnimi tokovi proti nam začel pritekati spet bolj vlažen zrak. V nedeljo bo povečini oblačno in ponekod zamegljeno. Ni izključeno, da bo ponekod že rahlo rosilo.

Podobno vreme pričakujemo v ponedeljek pred torkovim poslabšanjem.