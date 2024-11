Noč na mrazu s srečnim koncem

Pordenonski gorski reševalci so s pomočjo družinskega prijatelja našli pogrešanega moškega, ki se ni vrnil z vrha Manera nad Piancavallom. Sin jih je danes zjutraj obvestil, da ne ve več nič o njem.

Oče se mu je zadnjič javil včeraj ob 18.44 in mu zagotovil, da bo kmalu nazaj. O njem pa ni bilo ne duha ne sluha. Njegov avtomobil je bil parkiran pri koči Capovilla, od koder je sinov prijatelj danes prvi začel iskati moškega. Našli so ga ob 9.15 nedaleč stran, premraženega in utrujenega, vendar brez poškodb.