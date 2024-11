Objavili javni razpis za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocijančiča

Objavljen javni razpis za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča

Komisija za podeljevanje priznanj z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru je danes objavila Javni razpis za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2024.

Komisija priznanje z nagrado podeljuje posameznikom, skupinam, društvom, zavodom in drugim za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru. Priznanje vsebuje pisno listino in denarno nagrado v višini 4000 evrov.

Rok za predložitev predlogov je do vključno 31. decembra 2024. Predloge s pisno obrazložitvijo in prilogami mora predlagatelj poslati v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Javni razpis za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2024 in razpisni obrazci so objavljeni na povezavi oziroma na uradnih spletnih straneh občin Koper, Izola, Piran in Ankaran.

Štiri občine slovenske Istre priznanje z nagrado Alojza Kocjančiča podeljujejo bienalno. Priznanje z nagrado za leto 2022 je prejel glasbeni strokovnjak za istrsko ljudsko glasbo Marino Kranjac.