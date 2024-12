Obsežen požar v Luciji, sproščale bi se lahko nevarne snovi

V enoti Kmetijske zadruge Agraria Koper v Luciji se je danes še pred zoro vnel velik požar. V prvi fazi ga je gasilo 40 gasilcev z osmimi vozili. Po prvih podatkih gori celoten objekt, gašenje naj bi potekalo ves dan, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

Poškodovanih za zdaj ni. Tudi evakuacija ni bila potrebna, ker v neposredni bližini ni drugih stanovanjskih ali poslovnih objektov, ki bi lahko bili ogroženi. Občane pa pozivajo, naj se kraju ne približujejo. Operativno-komunikacijski center PU Koper je bil o alarmu in požaru v trgovini obveščen nekaj po 4. uri zjutraj. Po zaključenem gašenju bodo kriminalisti s ciljem ugotavljanja vzroka požara opravili ogled kraja. Ker je v objektu več snovi, ki ob gorenju sproščajo nevarne snovi (razna gnojila, fitofarmacevtska sredstva in podobno) in je v okolici veliko dima, vse občane pozivajo, naj se kraju ne približujejo in naj upoštevajo navodila policistov in gasilcev.