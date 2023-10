Obsojena na zaporno kazen zaradi tihotapljenja psov

Videmsko sodišče je dva madžarska državljana, 47-letno Evo Zsofia in 49-letnega Jozsefa Benczeja, obsodila na devet mesecev in petnajst dni oz. na osem mesecev zaporne kazni zaradi nezakonitega uvoza psov in trpinčenja žival ter lažnih dokumentov. Ženska je s štirimi različnimi prevozi nezakonito uvozila v Italijo 92 psčikov za prodajo v trgovinah z živalmi, enkrat jih je prepeljala kar sama, trikrat pa jih je prepeljal 49-letnik. Varnostni organi so jih prestregli v Porpettu, dvakrat pri Palmanovi in enkrat v Gorici. Psičke, ki so bili shirani, so prevažali v neustreznih razmerah, poleg tega so zanje predložili ponarejene dokumente. Obsojenca bosta morala poravnati tudi odškodnino 5000 evrov združenju proti vivisekciji LAV.