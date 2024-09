Od jutri oranžno opozorilo za FJK

Civilna zaščita je za celotno deželno območje izdala oranžno opozorilo zaradi vremena. To bo veljalo od jutri (nedelje) od 18. ure do ponedeljka do 12. ure.

Za jutri zvečer je napovedana vremenska fronta, ki jo bodo spremljali vlažni in nestabilni južni tokovi. V ponedeljek bodo čez dan pritekali hladnejši in občasno še vedno nestabilni severni tokovi. Jutri so možni krajevni nalivi, od večera dalje pa je verjetno izrazito poslabšanje z močnim dežjem in nevihtami, ki se bodo nadaljevale do zgodnjih jutranjih ur v ponedeljek. V nedeljo čez dan bo v gorah in nato tudi na obali pihal zmeren jugovzhodni veter, ki se bo zvečer okrepil. V noči na ponedeljek bo pihal zmeren do močan jugozahodni veter, na obali bodo možne morske nevihte. V ponedeljek bodo čez dan možne razpršene plohe in nevihte z večinoma zmernimi, le lokalno močnimi padavinami. Najhuje naj bi bilo v noči med jutrišnjim dnem in ponedeljkom.