Plaz je odrezal Plodn od Veneta

Preteklo noč se je na cesto med Plodnom in Venetom vsul zemeljski plaz, ki bo za predvidoma dva dni onemogočil cestni promet po deželni cesti SR 355. Na kraj nezgode so malo po polnoči prispeli gasilci iz krajev Forni Avoltri in Santo Stefano di Cadore.

Zaradi verjetnosti, da je plaz odnesel avtomobile, so na kraj prišli tudi gorski reševalci, ki so se spustili po ferati v sotesko Katinaloch-Acquatona. Reševalci so prišli do dna soteske, kjer so ugotovili, da plaz ni odnesel avtomobilov v sotesko. Zemlja je sicer povzročila tudi dokajšnjo škodo na relativno novi ferati - postavili so jo lani -, na dnu soteske je velik kamen povsem podrl tudi most.

Zaradi plazu je v severni FJK prehod v Veneto možen le preko ceste, ki se vije iz kraja Forni di Sopra.