Pogojev za složen nastop EU ni

Bo Evropa znala reagirati na ponovno izvolitev Donalda Trumpa, sploh zato, ker bo njegov drugi mandat na čelu ZDA močno vplival na gospodarstvo in sicer zelo šibko politično vlogo EU? To je bilo izhodišče prvega letošnjega srečanja študijskega centra Dialoghi Europei, ki je v kongresni center tržaške Pomorske postaje privabil množico poslušalcev.

Tema je namreč aktualna in vsi napovedani možni scenariji za prihodnjih pet let povzročajo velike skrbi. Svoje poglede na vzroke Trumpove izvolitve in na posledice, ki bi jih lahko imela njegova politika na Evropo sta ponudila kolumnist dnevnikov družbe NEM Marco Zatterin in univerzitetni predavatelj Stefano Manservisi, ki ima za sabo tudi 35-letno kariero v Evropski komisiji.

V več kot dvourni razpravi je beseda tekla o številnih izzivih, s katerimi se bo morala EU soočiti v bližnji prihodnosti, veliko dvomov pa se je nabralo pri ocenah, ali bodo znale države članice strniti vrste za interese celotne sedemindvajseterice. Po mnenju govorcev namreč trenutna politična situacija na stari celini kaže, da pogojev za složen nastop ni bodisi zaradi partikularnih interesov posameznih držav, ki šibijo unijo, bodisi zato, ker je Bruselj pri reagiranju na globalne izzive vedno prepočasen.