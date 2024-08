Pohodnico potegnil pes in je padla

Gorski reševalci iz kraja Forni di Sopra so včeraj okrog 15.30 posredovali na gorski poti, ki pelje do zavetišča Tragonia nad krajem Forni di Sopra, kjer se je poškodovala 67-letna pohodnica iz Milj. Pes, ki ga je imela na povodcu, jo je močno povlekel in je padla, pri čemer se je udarila v stegnenico. Gorski reševalci, ki jih je poklical njen mož, so ji nudili najnujnejšo pomoč, čutila pa je velike bolečine. Zdravstveno osebje, ki je priletelo z reševalnim helikopterjem, jo je na mestu oskrbelo in stabiliziralo. Z vitlom so jo potegnili na helikopter in jo nato prepeljali v bolnišnico.