Pohodnico reševali s helikopterjem

Gorski reševalci so včeraj reševali 30-letno Tržačanko, ki se je poškodovala na poti Saškega kralja pri Rablju. Pohodnica, ki je pot ubrala z dvema sopotnicama, se je spotaknila in si po vsej verjetnosti zlomila kost na nogi. Do nesreče ni prišlo na izpostavljenem mestu, ampak na spustu, kjer je prisotna vrv. Ker pohodnica zaradi bolečin ni mogla nadaljevati poti, so poklicali reševalce, ki so na kraj prišli z reševalnim helikopterjem.

Žensko, ki se je poškodovala, so s helikopterjem prepeljali v Tolmeč, ostali dve pohodnici pa so pospremili do koče Brunner in nato v dolino.