Pravica manjšin ali kopičenje funkcij?

Poslanka Gibanja Svoboda v Državnem zboru Janja Sluga je na pobudo Feliceja Žiže in Ferenca Horvátha predložila zakonski predlog, ki bi poslancem italijanske in madžarske skupnosti omogočil tudi opravljanje funkcij v samoupravnih skupnostih obeh manjšin. Danes jima je to onemogočeno, za kar je moral Žiža nekoč odstopiti z mesta podpredsednika izolske italijanske samoupravne skupnosti.

Sobotno Delo poroča, da je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) izrazila velike pomisleke nad predlogom predstavnice stranke Roberta Goloba, medtem ko naj bi Italijanska obalna skupnost (Can Costiera) predlog podprla. Predlog je kočljiv predvsem za madžarsko manjšino, saj je KPK v preteklosti očitala Horváthu nezakonito kopičenje funkcij v narodni skupnosti.

S svoje strani poudarja poslanka Sluga, da poslanca italijanske in madžarske skupnosti v Sloveniji po ustavi uživata poseben status in da je treba zato na nezdružljivost njunih funkcij gledati nekoliko drugače. Takšna praksa naj bi bila v veljavi npr. v Nemčiji in v Belgiji.

Državni zbor bo o usodi zakonskega predloga odločil po poletnih počitnicah. Stranka Levica je že dala vedeti, da predlogu nasprotuje.