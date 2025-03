Pravico do umetne oploditve tudi ženskam brez partnerja

Ustavno sodišče je na včerajšnji javni obravnavi prisluhnilo utemeljitvam za in proti odpravi predpisa, zaradi katerega v Italiji ženske brez partnerja ne morejo zanositi s pomočjo umetne oploditve, kot določa zakon 40 iz leta 2004, ki to možnost dopušča le heteroseksualnim parom, poročenim ali v zunajzakonski skupnosti.

Za pravno bitko se je odločila 40-letna Evita B. iz Turina, ker so jo v nekem centru za oploditev z biomedicinsko pomočjo v Toskani zavrnili: zoper tak odziv se je pritožila najprej na sodišču v Firencah. To je lani sklenilo, da je prepoved dostopa do umetne oploditve za ženske brez partnerja diskriminatorna in neskladna s pravicama do samoodločbe in enakosti, je povedala odvetnica in generalna tajnica društva Luca Coscioni Filomena Gallo. Firenško sodišče se je septembra lani obrnilo na ustavno sodišče, da bi to presodilo o tem, ali je opisana omejitev pravice do oploditve z medicinsko pomočjo skladna z ustavo.