Pri Šibeniku izbruhnil obsežen požar

Na območju Skradina pri Šibeniku je zjutraj izbruhnil obsežen požar, ki ga gasi okoli 80 gasilcev z 32 gasilskimi vozili ter štirje kanaderji in trije air tractorji. Požar še ni pod nadzorom, gasilci pa so osredotočeni na obrambo hiš pred ognjem, so sporočili iz hrvaške gasilske zveze. Na ogroženih območjih so začeli evakuacijo prebivalcev.

Ogenj je izbruhnil nekaj pred 9. uro v enem od naselij na območju Skradina. Zajel je travo, nizko rastlinje in borov gozd, gasilci pa ga še vedno aktivno gasijo.

»Razmere so težke. Osredotočeni smo na obrambo hiš in preprečevanje tega, da bi se ogenj razširil na drugo stran ceste,« je nekaj po 12. uri sporočil poveljnik šibeniške intervencijske enote.

Župan Skradina Antonijo Brajković je za lokalni portal Šibenski.hr popoldne povedal, da ogenj resno ogroža hiše in da so že začeli evakuacijo ljudi iz naselij Bratiškovci in Plastovo.

»Na terenu so vse razpoložljive sile, branijo tisto, kar je v tem trenutku najbolj nujno, in to so hiše,« je dodal. Pojasnil je, da je za evakuirane prebivalce odprta osnovna šola v Skradinu, po potrebi pa da bodo poskrbeli tudi za njihovo namestitev čez noč.

V Bratiškovcih je po pisanju portala zgorel eden od objektov, domnevno stara, zapuščena hiša, ogenj pa je zajel tudi avtomobilski odpad. Županijski gasilski poveljnik je za hrvaško javno radiotelevizijo HTV medtem izpostavil, da so obranili vse objekte in da je ogenj poškodoval nekaj lesenih koč. Dodal je, da že od začetka požara piha precej močna burja, zaradi česar je po njegovih besedah težko napovedovati nadaljnji potek dogodkov.