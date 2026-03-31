Prijeli mladoletnike, ki so ropali na deželnih vlakih

Videmski policisti so izsledili in ovadili skupino mladoletnikov, ki so ropali na deželnih vlakih. Preiskava, ki jo je vodila železniška policija iz Vidma, se je začela po prvem ropu, do katerega je prišlo 26. februarja na vlaku med Krminom in Vidmom. Devetnajstletniku je skupina treh mladoletnikov iztrgala uro in slušalke. Posredoval je policist, ki sicer ni bil v službi, pri čemer so dva storilca takoj prijeli in našli ukradena predmeta ter ju vrnili mladeniču.

Žrtev drugega ropa na vlaku je bil mladoletnik. Na podlagi njegovega opisa so železniški policisti v bližini videmske železniške postaje storilca prepoznali in ustavili. Med osebno preiskavo so našli plen tatvine.

Storilce so policisti ovadili državnemu tožilstvu pri sodišču za mladoletnike v Trstu.