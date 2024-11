Prva vremenska fronta odhaja, za njo priteka hladnejši zrak

Prva oslabljena severna vremenska fronta že odhaja. V gorah je rahlo snežilo, drugod pa rahlo deževalo, mestoma je ob zelo vlažnem zraku le rosilo.

Vreme se je v FJK v zgodnjih popoldanskih urah na severu in severozahodu že izboljšalo. Temperature se bodo v prihodnjih urah naglo spuščale. Prehodno bo zapihala burja.

Jutrišnje jutro bo za ta čas mrzlo. Na Kraški planoti in povečini v nižinah bodo temperature okrog ledišča ali rahlo pod lediščem, ob morju malo pod 8 stopinj Celzija.

Jutri čez dan bo zmerno oblačno do spremenljivo. Proti večeru bo naše kraje dosegla druga vremenska fronta. Začele se bodo pojavljati padavine, ki se bodo v noči na petek okrepile. Zaradi obstoječega mrzlega zraka v nižjih slojih ozračja bo sprva lahko snežilo do nižjih predelov, ni izključeno, da prehodno lahko tudi na Kraški planoti. Meja sneženja se bo nato čez noč postopno dvigala. Zapihali bodo južni vetrovi.

V petek se ozračje ne bo še povsem umirilo. Prevladovalo bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, mestoma bodo še možne krajevne padavine. Meja sneženja bo zlasti v popoldanskih urah, ko bo zapihala burja in se bo ozračje ponovno ohlajalo, razmeroma nizka. Ni izključeno, da bo ponekod lahko, morda tudi na Kraški planoti, občasno rahlo snežilo.

V noči na soboto bo proti nam dotekal še nekoliko bolj mrzel zrak. V soboto bo prevladovalo sončno vreme. Jutro bo mrzlo. Najnižje nočne temperature bodo na Kraški planoti in v nižinah marsikje pod ničlo, ob morju do okrog 6 stopinj Celzija.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in spet bolj umirjeno in stanovitno jesensko vreme. Postopno bo topleje.