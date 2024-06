Prvi Bratje Italije pred Demokratsko stranko in Gibanjem 5 zvezd

Bratje Italije so zmagovalci evropskih volitev v Italiji. Prejeli so 6.560.881 oz. 28,81 odstotka glasov, sledi Demokratska stranka, ki jih je prejela 5.472.362 oz. 24,03 odstotka, daleč za njima pa so Gibanje 5 zvezd, Naprej Italija in Liga, ki so prejeli 9,97 odstotka, 9,7 odstotka oz. 9,1 odstotka glasov. Naveza Zelenih in Levice je prejela 6,65 odstotka glasov. Ostalim strankam, razen manjšinski južnotirolski SVP, za katere veljajo drugačna pravila, ni uspel preboj v evropski parlament.

Glasovalo je 49,69 odstotka volivcev.