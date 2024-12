Rodil se je Loris 1.1

Najprijaznejši jezikovni svetovalec – Loris – raste in se razvija:na spletu je že na voljo posodobljena različica tega spletnega orodja za samodejno preverjanje besedil v slovenščini, so sporočili s Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI), kjer so v sodelovanju s Centralnim uradom za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine razvili omenjeno aplikacijo. Inovativna, javno in brezplačno dostopna aplikacija Loris je od februarja 2023 na voljo na tej povezavi.

Odkar je bil Loris prvič predstavljen javnosti, je bilo prošenj za nasvet že 6629, prispelo pa je tudi 239 pisem s predlogi in prošnjami prek ankete, ki je še vedno dostopna. S pomočjo uporabnikov in uporabnic se je Loris naučil že marsikaj novega – zlasti to, kakšna so besedila, ki najpogosteje povzročajo težave, in kateri izrazi in zveze njegove uporabnike najpogosteje medejo. Iz nabora vseh teh dragocenih povratnih informacij je nastala najnovejša različica 1.1, ki je že na voljo v posodobljeni vsebinski in grafični preobleki.

Loris 1.1 se je obogatil s 130 novimi besedami in zvezami, pri katerih bo lahko uspešno svetoval. Naučil se je tudi bolje postavljati vejice, saj vsebuje izpopolnjeno različico orodja Vejice 1.0 Centra za jezikovne vire in tehnologije. Pomembno novost predstavlja tudi najnovejši, nevronski črkovalnik za slovenščino, ki je nastal na podlagi projekta PROP; Loris je trenutno edini predstavnik jezikovne tehnologije, ki se lahko pohvali s tem črkovalnikom. Zasluga za Loris 1.1 gre projektni ekipi, ki jo vodi strokovnjak za jezikovne tehnologije Damjan Popič in v kateri so še drugi člani in članice delovne skupine SLORIjezik: Matejka Grgič, Luka Bezgovšek, David Bordon, Jasmin Franza in Ester Gomisel.

Loris se za razliko od sorodnih orodij osredotoča predvsem na pojave italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, ponuja pa tudi kar nekaj drugih podatkov. Uporabnike in uporabnice opozarja na odstopanja od standarda, hkrati pa jim daje možnost, da se na podlagi informacij o jezikovni rabi sami odločajo, do kolikšne mere se želijo prilagoditi standardu. Normativni del (zasnovan po načelu prav–narobe) je omejen izključno na terminologijo, vse ostale informacije pa izhajajo iz korpusov avtentičnih besedil in uporabniške skupnosti. Loris opozarja tudi na pravopisno neustrezno rabo vejic in nekatere napake pri sklanjanju. Na portalu lahko uporabniki med drugim preverijo tudi sezname toponimov in pojavov jezikovnega stikanja, kot so paronimi, kalki, težave s kolokacijami ipd., na nekatere interference pa sproti opozarja že sam program, ki v besedilih samodejno prepoznava najpogostejša odstopanja.