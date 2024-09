S prihajajočo novo vremensko fronto na vrsti še izrazita ohladitev

Danes popoldne bodo padavine oslabele in postopno ponehale, povečini se bo že delno razjasnilo. Nekoliko hladneje bo, prehodno bo zapihala burja.

Jutri in v sredo se bo vreme umirilo in bo več jasnine. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 26 stopinj Celzija, v sredo za stopinjo ali dve nižje.

V četrtek bo naše kraje od severa dosegla izrazita višinska dolina s hladnim arktičnim zrakom. Od nje se bo odcepilo hladno višinsko jedro, ki se bo zadrževalo v naši bližini do sobote.

Naše kraje bo v petek prešla solidna hladna vremenska fronta, za katero bo pritekal za ta čas mrzel zrak. Ozračje se bo občutno ohladilo.

V četrtek in petek bo povečini oblačno in deževno, pojavljale se bodo močne padavine, deloma plohe in nevihte. V noči na petek ali v petek bo zapihala burja in se bo temperatura naglo spuščala. Najvišje dnevne temperature v petek bodo do okrog 15 stopinj Celzija, v noči na soboto pa se bo živosrebrni stolpec v nižinah in na Kraški planoti spustil do okrog 10 stopinj Celzija, ob morju bodo najnižje nočne temperature do okrog 15 stopinj Celzija.

V soboto bo še povečini spremenljivo ali oblačno, v nedeljo kaže na več jasnine. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju do okrog 20 stopinj Celzija, na Goriškem bo kakšna stopinja Celzija več.