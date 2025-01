Salzburško slovo od Mozartovih kroglic

Glavna tovarna, kjer so proizvajali »prave Salzburške Mozartove kroglice« (Echte Salzburger Mozartkugel), je zaprla svoja vrata. Decembra lani so v Grödigu v bližini Salzburga proizvedli zadnji slavni pristni čokoladni bonbon s pistacijami, marcipanom in nugatom. Razlog za to je stečaj proizvajalca Salzburg Schokolade, ki je v krizo zabredel tudi zaradi skokovitega porasta cen kakava. Delo je izgubilo 65 ljudi. V tovarni so letno proizvedli 57 milijonov kroglic s podobo glasbenega čudežnega dečka Mozarta.

Licenco za čokolado ima sicer že nekaj let ameriška multinacionalka Mondelez International, proizvajalka mednarodnih blagovnih znamk, kot so piškoti Oreo in čokoladne tablice Toblerone. Potem ko se je družba Salzburg Schokolade izkazala za nesposobno plačila in po treh letih neuspešnih poskusih reševanja se je odločila za novo lokacijo. Mozartove kroglice naj bi odslej proizvajali na Češkem, ker so tam proizvodni stroški nižji.