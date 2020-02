Šlo je za meteorit, zatreslo se je in močno počilo (video)

Na spletu so se pojavila številna pričevanja in fotografije. Očividci so na nebu zagledali močno svetlobo, potem pa slišali pok in hrup ter videli sledi belega dima. Tudi hrvaški strokovnjaki ocenjujejo, da je prišlo do eksplozije meteorja, ki so jo okrog 10.30 ure začutili na območju Reke, Karlovca in Zagreba. Eksplodiral naj bi na višini 30 kilometrov nad Slovenijo. Dim so opazili nad Učko in pri Reki, padec meteorita in pok pa so videli in slišali tudi v Zagrebu. Hrvaški seizmološki zavod ocenjuje, da naj bi počilo zato, ker je meteorit, ki je zgorel v atmosferi, prebil zvočni zid.