Smrtna nesreča na avtocesti A28: tovornjak je trčil v skupino oseb

Na avtocesti A28, kjer se je danes popoldne pripetila smrtna nesreča, o kateri smo poročali, so odsek med izvozoma Azzano Decimo in Villotta proti Portogruaru ponovno odprli ob 17. uri. Medtem se je izvedelo za podrobnosti o nesreči. Kot kaže, sta se avtomobil in manjši tovornjak iz še nepojasnjenih vzrokov ustavila na odstavnem pasu, pri čemer so potniki in voznika izstopili iz obeh vozil. Ravno tedaj je pripeljal mimo tovornjak s priklopnikom, ki je trčil v skupino, pri čemer je ena oseba zaradi hudih poškodb izgubila življenje. Tri osebe so se poškodovale. Na kraju so bili reševalci službe 118, gasilci, ki so zavarovali območje in so odpravili posledice nesreče ter policija, ki preiskuje njene vzroke.