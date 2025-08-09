Študentka in študent iz KSŠŠD: Bilo je mnenje drugih o nas, ne pa naše

Četrtkovega sestanka koroških Slovencev z državno sekretarko Vesno Humar sta se udeležila tudi predstavnika Kluba slovenskih študentk*študentov na Dunaju Lucija Pfeifer in Dominik Krištof, ki sta doživela policijsko racijo med antifašističnim taborom pred dvema tednoma.

Nekaj polemik je namreč vzbudilo dejstvo, da organizatorji tabora niso bili vabljeni na sestanek, ki se je dogajal nekaj dni po raciji pri deželnem glavarju Koroške Petru Kaiserju. »Šlo je za mnenje drugih o nas, ne pa o našem,« je o takratnem sestanku dejala Pfeifer. »To se tiče muzeja pri Peršmanu, a ne samo,« je še poudarila v zvezi z željami po razčiščenju situacije. »Lepo se mi zdi, da so se zbrali predstavniki vseh treh koroškoslovenskih krovnih organizacij in tudi Slovenije,« je dejala o sestanku pri Peršmanu. Pomembno se ji zdi, da izkazuje tudi Republika Slovenija nestrinjanje z racijo in zanimanje za jasno obravnavo. »Pomembno je tudi to, da se upošteva naš glas kot predstavniki študentov,« je še dejala. Nenazadnje zaradi vloge kluba pri organizaciji tabora.