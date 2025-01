Svobodnjaki v Avstriji s pesmijo do Drave in Save

Avstrija ima prvič od časov Jörga Haiderja spet deželnega glavarja iz vrst skrajno desnih svobodnjakov (FPÖ). Na Štajerskem se je pred nekaj tedni na predsedniško mesto umestil Mario Kunasek, ki je bil v vladi Sebastiana Kurza minister za obrambo.

Na Štajerskem so svobodnjaki po nepričakovanem zasuku dobili podporo iz vrst Ljudske stranke (ÖVP), s katero so sklenili koalicijski dogovor v rekordnem času. Pred tem so socialisti upali, da bodo skovali partnerstvo s svobodnjaki. Z Dunaja pa naj bi potem prišlo navodilo vodje svobodnjakov Herberta Kickla, da je treba stopiti v koalicijo z ljudsko stranko, ki se je že pripravljala na opozicijo po pekočem porazu deželnega glavarja Christopherja Drexlerja.

Kot je bilo pričakovati, so svobodnjaki in krščanski demokrati ljudske stranke sklenili dogovor, ki gleda na desno. Med drugim so si kot cilj zastavili strožja pravila glede migracij in verskih oblačil ter prepoved spolno vključujočega pisanja v deželnih dokumentih. Štajersko domoljubje pa hočejo dokazati tudi na druge načine, med drugim z zakoličenjem deželne himne v ustavo. Dachsteinlied (Dachsteinska pesem, po masivu gora in umirajočih ledenikov na meji med Štajersko, Solnograško in Gornjo Avstrijo) iz leta 1844 opeva ozemlje Štajerske, ki se v njenih verzih razteza do bregov Save in Drave, v današnji Sloveniji. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve je pred dnevi v Dnevniku poudarilo pomen načela ozemeljske celovitosti in suverenosti ter pozvalo k preudarnosti, ko gre za najvišjo deželno simboliko.

Kunasek je na slovenski odziv na ekspanzionistično domoljubje seveda odgovoril. Na Facebooku je zapisal, da je kot štajerski deželni glavar zavezan himni. »Vsakdo, ki v tem odnosu vidi napad na suverenost in prav no državo, naj se vpraša, kako je s pravnim priznavanjem manjšin na svojem ozemlju,« je poudaril. Dodal je, da je nemško govoreča skupnost v Sloveniji še vedno izpostavljena različnim oblikam diskriminacije in ni priznana kot avtohtona etnična skupina. Tu bi lahko slovenska država končno ukrepala in obenem iz omrežja izključila jedrsko elektrarno v Krškem, je še zapisal.

Glede tega so bile kritične krovne organizacije koroških Slovencev, ki so spomnile na meje, ki jih je zakoličila avstrijska državna pogodba. »Mario Kunasek se je večkrat osmešil,« so dodali in kritizirali tudi ne spoštovanje slovenske energetske suverenosti. Spomnili so tudi, da je nasploh marsikatera deželna himna problematična zaradi nacističnih avtorjev. O nameri po vključitvi himne v ustavo velja tudi spomniti, da koalicija v štajerskem parlamentu nima potrebne dvotretjinske večine.