Tepli so ga in žalili, ker je Italijan

V Italiji odmeva dogajanje v Brixnu, kjer je skupina mladostnikov pretepla 18-letnika, žalila pa naj bi ga z besedo »Dreckwalscher«, ki v zelo prostem prevodu pomeni »umazani Italijan«, saj je »Walscher« slabšalni vzdevek, ki ga namenjajo italijansko govorečim Južnim Tirolcem. Pretepači naj bi bili pripadniki nemške skupnosti iz vasice Laion blizu Brixna, ki naj bi se v soboto tako kot žrtev udeležili zabave Maturaball, na kateri maturantje zbirajo denar za šolski izlet.

Pretep je nekdo posnel s pametnim telefonom, video pa je zakrožil po spletu. Osemnajstletnik je med pretepom utrpel poškodbo glave, zlom orbite in zlom nosnega pretina. Da so bili pretepači pripadniki nemške narodne skupnosti, je medijem in oblastem povedal oče pretepenega fanta, Renato D’Alberto. Dodal je tudi, da Južni Tirolci sicer niso taki ter da je sam sin italijanskega očeta in nemške matere. Ostrejši pa so bili nekateri politiki. Poslanec stranke Bratje Italije Alessandro Urzì je napovedal, da bo primer predstavil notranjemu ministru Matteu Piantedosiju.