Tihotapil je skupno več kot 500 tablet s prepovedano drogo

Koprski policisti so konec julija in sredi avgusta 53-letnemu moškemu z območja Kopra zasegli večjo količino tablet s prepovedano drogo, namenjenih preprodaji. Prvič so ga ustavili 23. julija. Tedaj so odkrili 80 tablet, ki vsebujejo prepovedano drogo. Ugotovili so, da količina presega osebne potrebe in da gre torej za namen nadaljnje prodaje.

Moškemu so odvzeli prostost, po opravljenih postopkih pa so ga izpustili. Ponovno so ga nato ustavili 12. avgusta, ko se je peljal z mopedom. Med osebno preiskavo so odkrili novih 431 tablet s prepovedano drogo. Policisti so mu ponovno odvzeli prostost, naslednji dan pa so ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru. Ta je zanj odredil pripor. Gre za starega znanca organov pregona, saj so ga v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja v zvezi z mamili. Bil je že tudi pravnomočno obsojen, so sporočili s koprske policijske uprave.