Toča pobelila Dubrovnik

Dubrovnik je danes pobelila toča, ulice starega mestnega jedra pa so zaradi ledu postale drsališče. Večje količine dežja in toče so povzročile tudi poplave v središču mesta, povzemajo poročanje spletnega portala Dubrovački vjesnik Primorske novice.

Dežurne službe niso prejele prijav o škodi niti o nesrečah, povezanih s točo, ki je pobelila Dubrovnik. Fotografijo pobeljenega starega mestnega jedra je objavil dubrovniški župan Mato Franković na družbenem omrežju facebook.

Poleg toče je v kratkem času padlo tudi veliko dežja, zaradi česar je poplavilo nekatere zgradbe. Med njimi je tudi eno od gledališč na najbolj znani dubrovniški ulici Stradun, kjer gasilci po pisanju Dubrovačkega vjesnika izčrpavajo vodo.