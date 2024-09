V četrtkovem Primorskem dnevniku Galebov šolski koledar

Sredinske strani četrtkovega Primorskega dnevnika krasi Galebov šolski koledar 2024/2025, ki ga je za objavo in uporabo prispeval Galebov šolski dnevnik. Zasnovala sta ga urednica Maša Ogrizek ter urednik in stripar Ivan Mitrevski, ki je koledar tudi oblikoval in ilustriral. Naši mali bralci in bralke in njihove družine ga lahko obesijo na svojih domovih, učitelji pa na vidno mesto v razredu; tudi z njegovo pomočjo bomo skupaj beležili šolsko dogajanje in spremljali šolski utrip.

Galebov šolski dnevnik je letos nastal v sodelovanju s Krožkom za promocijo mladinske književnosti in ustvarjalnosti Galeb.