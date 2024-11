V enem tednu ničla 2000 metrov nižje, ohladitve pa ni konec

Na višini 1500 metrov v prostem ozračju se je v FJK v enem tednu temperatura spustila za več kot 8 stopinj Celzija, ničta izoterma pa za več kot 2000 metrov. Še v torek, 5. novembra, opolnoči, je na tej višini radiosonda iz Rivolta namerila temperaturo 10 stopinj Celzija in ničto izotermo na višini 3986 metrov. Višji sloji ozračja so bili do zadnjih dni glede na obdobje močno pregreti, kar se je med drugim nadaljevalo že več tednov. Sledila pa je pričakovana občutna ohladitev. Danes opolnoči je na isti višini radiosonda iz Rivolta namerila 1,8 stopinje Celzija, torej 8,2 stopinje manj kot pred enim tednom, ničto izotermo pa na višini 1900 metrov, torej več kot 2000 metrov nižje. Temperatura se je zdaj spustila za približno eno stopinjo Celzija pod dolgoletno povprečje, ničta izoterma pa dobrih 200 metrov nižje.

Temperaturna slika se je po ohladitvi izravnala in tudi v gorah beležijo temperature, primerne letnemu času oz. še nekoliko nižje. Potem ko so bile najnižje nočne temperature v gorah večji del meseca za več stopinj Celzija nad ničlo, so se ob zdajšnji ohladitvi vendarle spustile pod ledišče.

V FJK je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje ARPA danes namerila najnižjo nočno temperaturo v Plodnu, kjer se je živo srebro spustilo na -3,7 stopinje Celzija. Na Višarjah je bila najnižja nočna temperatura -2,7 stopinje Celzija in na Zoncolanu -1,6 stopinje Celzija.

Na Kraški planoti in na Goriškem so bile najnižje nočne temperature okrog 3 stopinj Celzija, v Trstu so namerili 7,5 stopinje Celzija. Na Tržaškem piha zmerna burja, ki je dosegla najvišjo hitrost malo nad 60 kilometrov na uro, podobno hitrost smo danes namerili tudi v Boljuncu, kjer je bila burja včeraj in v nedeljo zvečer občutno močnejša kot v Trstu.

Sončno in razmeroma hladno ter vetrovno vreme se bo nadaljevalo vse prihodnje dni vsaj do sobote. Prevladovala bo jasnina. Najnižje nočne temperature se bodo še nekoliko spustile, marsikje v nižinah se bo v prihodnjih dneh živo srebro ponoči spustilo rahlo pod ničlo. Najvišje dnevne temperature bodo okrog ali malo nad 10 stopinj Celzija.

Pihala bo zmerna do močna burja, ki bo povečevala občutek mraza, ki bo v četrtek slabela in v petek ponehala.