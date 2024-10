V Izoli prijeli 19-letnika, ki je spolno nadlegoval ženske

V Izoli se lahko ženske, ki jih je skrbelo zaradi serijskega nadlegovalca, oddahnejo. Po tem ko so policisti v nekaj dneh dobili kar enajst prijav predvsem mlajših žensk, ki jih je neznani mlajši moški spolno nadlegoval oziroma jih otipaval, ga je ena od njih v začetku tedna v mestu prepoznala. Poklicala je policiste, ki so ga prijeli, poročajo Primorske novice. Gre za 19-letnega državljana Kosova, ki je od srede v priporu.

Prve prijave žensk, ki jih je mlajši moški s štrlečimi uhlji spolno nadlegoval, so policisti dobili prejšnjo sredo. V enem dnevu je na izolsko policijsko postajo prišlo sedem žensk, predvsem mlajših. Vse so moškega podobno opisale. Nadlegoval jih je v mestnem jedru ali na obrobju. Povedale so, da gre za mlajšega človeka, starega od 20 do 30 let, visokega od 165 do 170 centimetrov, suhe postave. Tudi opis oblačil je bil podoben. Nato so policistom o podobnih neprijetnih izkušnjah poročale še štiri ženske.

Večinoma je šlo za mlajša dekleta, nekatera še mladoletna, najmlajša je bila stara 15 let. Nekatere so bile tudi starejše. Moški je ženske nadlegoval podnevi, predvsem v jutranjih urah, in ponoči. Vse je zasledoval, jih nagovarjal k spolnim odnosom, jim za to ponujal denar, so pojasnili na koprski policijski upravi. Ženske so ga odločno zavrnile, a je še kar vztrajal. »S silo jih je prijemal ali jih poskušal prijemati za intimne predele. Po storjenih dejanjih in grožnjah oškodovank, da bodo poklicale policijo, pa je pobegnil,« je okoliščine kaznivih dejanj opisala Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi PU Koper.

Ženske je prijemal za zadnjice, nekatere tudi za prsi, poročajo Primorske novice. Z njimi moški ni govoril v slovenskem jeziku, menda se je poskušal sporazumeti v angleškem jeziku ali pa je za to, da bi povedal, kaj bi rad, uporabil spletni prevajalnik na telefonu.

Izolski policisti in koprski kriminalisti so vse od prvih prijav intenzivno preiskovali dogajanje. Po ponedeljkovem obvestilu občanke pa so osumljenega v večernih urah v Izoli prijeli, je še dodala Anita Leskovec. Policiste naj bi poklicala ženska, ki je osumljenega opazila v centru Izole.

19-letnega državljana Kosova so osumili več kaznivih dejanj spolnega nasilja. Po kazenskem zakoniku je za to kaznivo dejanje zagroženo do pet let zapora. Policisti so ga v sredo dopoldne s kazensko ovadbo odpeljali na zaslišanje na koprsko okrožno sodišče. Državna tožilka je predlagala preiskovalni sodnici, da zanj odredi pripor zaradi ponovitvene nevarnosti in begosumnosti. Preiskovalna sodnica se je z njo strinjala, zato so osumljenega po končanem postopku na sodišču policisti odpeljali v koprski zapor. Mladi tujec je živel in delal v Izoli, v eni od tamkajšnjih gostiln. Uradno naj bi bivališče v Izoli prijavil sredi poletja.