V Kopru odpirajo Lutkarnico

S predstavo Biti Don Kihot bodo drevi v Kopru uradno odprli lutkovni atelje Lutkarnica. 80 kvadratnih metrov prostora v Kidričevi ulici sicer še prenavljajo. V upravljanje ga je dobil Mednarodni center lutkovne umetnosti (MCLU) Koper. Današnja predstava avtorja Matije Solceta v produkciji MCLU in Teatra Matita je namenjena mladim in odraslim.

V občinskih prostorih na Kidričevi ulici 41 je nazadnje deloval Muzej Tomosove zgodovine, ki se je pred kakšnim mesecem preselil nekaj deset metrov višje v isti ulici.

Kot so sporočili iz MCLU, so prevzem opravili 29. maja, že naslednji dan pa so v improviziranih razmerah predstavili otrokom iz vrtcev izpitne predstave študentov predmeta lutkarstvo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem.

V MCLU poudarjajo, da za razliko od vseh ostalih mestnih občin v Sloveniji koprska doslej ni premogla namenskega javnega mestnega kulturnega prostora za lutkovno umetnost. Vsako poletje so organizirali festival PUF, vendar so bile predstave na prostem in odvisne od muhastega vremena. Kot so še zapisali, bodo lahko v Lutkarnici izvajali program skozi vse leto in tako dvigali nivo kulturne ponudbe v Kopru.

Predstava Biti Don Kihot, ki je na sporedu danes ob 19. uri, je v letu 2021 prejela grand prix na Bienalu lutkovnih ustvarjalcev v Mariboru, so poudarili v Lutkarnici.