V Plodnu žensko in moškega obšla slabost

Gorski reševalci iz Plodna so med 15.15 in 17. uro dvakrat posredovali na območju Plodna, kjer je slabost najprej obšla moškega, starega okrog 80 let, nato pa še 62-letno žensko. Prvi se je slabo počutil v bližini mostu na državni cesti. Gorski reševalci so ga dosegli in z njim počakali reševalno vozilo službe 118. Medtem so ga naložili na nosila in ga prenesli kakih petdeset metrov do ceste. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico v kraju Pieve di Cadore. Zdravniki so ugotovili, da njegovo zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče.

Kmalu po prvi intervenciji so gorske reševalce poklicali na pomoč še z otroškega igrišča, kjer je 62-letna ženska po vsej verjetnosti doživela zastoj srca. Do prihoda reševalnega vozila so ji nudili najnujnejšo pomoč, nato so jo reševalci službe 118 prepeljali v tolmeško bolnišnico. Njeno zdravstveno stanje se je že pred prihodom reševalcev delno izboljšalo, so sporočili.