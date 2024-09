V športnem terencu prevažal osem migrantov

Koprski policisti so včeraj na primorski avtocesti na odseku med Lomom in Uncem ustavljali športni terenec, italijanskih registrskih tablic. Voznik znakov ni upošteval in je vozil naprej, pri čemer so ga policisti zasledovali. Pri Uncu je zapeljal z avtoceste in nadaljeval proti Planini in Postojni, kjer se je ustavil. Pred prihodom policistov je uspel pobegniti. V avtomobilu je bilo osem potnikov, državljanov Turčije, ki so zapustili Azilni dom. Policisti voznika niso uspeli izslediti, potnike pa so pospremili v Azilni dom.