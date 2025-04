V Vidmu župan De Toni o vlogi partizank in grozodejstvih flotilje Decima mas

V Vidmu se je na proslavi ob 80. obletnici osvoboditve izpod nacifašizma župan Alberto Felice De Toni spomnil na partizanke, ki so žrtvovale svoja življenja za osvoboditev. Opozoril je na grozodejstva, ki jih je počela flotilja Decima Mas, za katero se zdaj, kot je dejal, na sramoten način poveličuje domoljubje. Pravi patrioti so bili vsi tisti, ki so se borili proti Decimi mas in zagotovo ne Hitlerjevi in Mussolinijevi morilci. V tem trenutku so v Italiji in po svetu spet pojavljajo fašistična in nacistična načela in simboli, je opozoril De Toni, novopečeni fašisti pa sedijo v demokratičnih parlamentih in v evropski skupščini, kjer uporabljajo ista rasistična, ksenofobna in nasilna gesla kot pred sto leti. De Toni je podčrtal vlogo Evropske Unije, ki je nastala ravno zato, da bi preprečila vrnitev vojn in diktatur.