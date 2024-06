Vklopljen mikrofon povzročil spopad v G5Z

V dobi spletnih sestankov na daljavo, ki jo je v širšem svetu uvedla pandemija covida-19, je napačna uporaba digitalnih pripomočkov včasih vir zadreg. Pravi incident pa se je v petek zvečer zgodil med spletno sejo Gibanja 5 zvezd za Furlanijo - Julijsko krajino.

Na seji gibanja, ki zagovarja neposredno demokracijo, so bili menda še preveč neposredni komentarji, ki jih je v pomotoma vklopljen mikrofon izrekel pordenonski koordinator G5Z, nekdanji deželni svetnik Mauro Capozzella. Po navedbah deželne koordinatorke Elene Danielis, ki zahteva njegov odstop, so bili aktivisti zbegani, ko so prisluhnili njegovim »težkim in žaljivim« besedam, iz katerih naj bi izhajala želja, da bi spodnesel deželno vodstvo. Capozzella se je odzval rekoč, da bo vodjo gibanja Giuseppeja Conteja uradno zaprosil, naj za deželno koordinacijo uvede komisarsko upravo.