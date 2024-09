Z električnima kolesoma zapeljala na nadmorsko višino 1800 metrov

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri in reševalci finančne policije so v soboto zvečer posredovali v Karnijskih Alpah, kjer sta se izgubila nemška kolesarka in kolesar, stara 45 oz. 49 let. Z električnima kolesoma sta s kolesarske steze, ki povezuje Rattendorfer Alm in Tabljo, prikolesarila na nadmorsko višino 1800 metrov, kjer sta se znašla na odcepu za goro Creta di Aip. Bila sta v zagati in sta poklicala na pomoč. Ob vznožju gore sta srečala lovca, ki ju je privedel do ceste. Tam so ju pričakali reševalci, ki so ju pospremili do zavetišča Cason di Lanza.