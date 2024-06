Za brezplačno potovanje po Evropi bodo razdelili več kot 35.500 vozovnic

Evropska komisija je danes objavila rezultate zadnjega kroga prijav za brezplačne vozovnice za potovanje z vlakom po Evropi. Razdelili jih bodo več kot 35.500, od tega jih bodo 169 prejeli 18-letniki iz Slovenije. Na pot se bodo lahko odpravili med 1. julijem letos in 30. septembrom prihodnje leto.

Na tokratni razpis v okviru programa DiscoverEU, ki se je zaključil 30. aprila, se je po podatkih komisije prijavilo več kot 180.000 mladih, rojenih med 1. julijem 2005 in 30. junijem 2006.

Na pot po Evropi se jih bo lahko z vlakom odpravilo 35.511, od tega 169 mladih Slovencev. Prijavilo se jih je sicer 748.

Vozovnice so prejeli mladi iz vseh 27 držav članic EU in še šestih drugih držav, ki so del programa Erasmus+. To so Islandija, Lihtenštajn, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija.

Potovali bodo lahko sami ali v skupinah po največ pet med 1. julijem letos in 30. septembrom prihodnje leto za največ 30 dni.

Imetniki vozovnic lahko načrtujejo svoje poti ali pa se zgledujejo po obstoječih. Tako lahko na primer odkrijejo pot, ki se je začela lani in se osredotoča na mesta in kraje, zaradi katerih je EU »lepa, trajnostna in vključujoča« v skladu z načeli novega evropskega Bauhausa.

Druge vnaprej zasnovane poti pa mlade popeljejo po evropskih prestolnicah kulture, po evropskih zelenih prestolnicah ali pa mestih oz. krajih z inovativnimi digitalnimi rešitvami. Ena od poti je medtem namenjena uživanju v športnih aktivnostih, kulturi in lokalni hrani.

Komisija je pobudo DiscoverEU začela izvajati junija 2018, od leta 2021 pa je vključena tudi v program Erasmus+. Od leta 2018 se je skoraj 1,4 milijona kandidatov prijavilo za 319.000 razpoložljivih vozovnic, je razvidno iz podatkov Evropske komisije.