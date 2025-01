Za Slovensko skupnost pomemben dialog tudi z desno sredino

Pri stranki Slovenska skupnost, ki bo letos obhajala 50-letnico delovanja, so zelo zadovoljni z obračunom delovanja v minulem letu. Pri tem poudarjajo tudi potrebo po vrednotenju razpoložljivosti in odprtosti v desnosredinski vladi tako na državni kot deželni ravni in po negovanju dialoga s tistim, ki je na vladi, saj si ga manjšina ne izbira.

To je bilo zaznati na včerajšnjem (24. januarja) tradicionalnem novoletnem sprejemu, ki ga je stranka lipove vejice tokrat priredila v restavraciji Sardoč v Prečniku ob prisotnosti članov vodstva SSk, številnih strankinih somišljenikov, predstavnikov deželne vlade Furlanije - Julijske krajine, Republike Slovenije ter drugih političnih strank. Po besedah deželnega predsednika SSk Damijana Terpina, ki je uvodoma pozdravil navzoče, se je stranka v minulem letu z novim vodstvom prebudila in aktivirala na številnih področjih, rezultati pa so zelo pozitivni. Tu je Terpin omenil odobritev člena v senatu, ki v okviru volilne reforme predvideva upoštevanje določb, ki ščitijo narodne manjšine, dalje je pozdravil izid upravnih volitev v slovenskih občinah, zlasti v Doberdobu, pa tudi evropskih volitev, na katerih je SSk na listi Južnotirolske ljudske stranke SVP za 50 odstotkov povečala število svojih glasov.

Pri dosežkih se je v svojem slavnostnem političnem nagovoru zaustavila tudi deželna tajnica stranke Fulvia Premolin, ki je med drugim omenila tudi ustanovitev sekcije SSk v videmski pokrajini. Stranka se mora pogovarjati z vsemi, zato je navezala vedno tesnejše stike s predsednikom deželne vlade FJK Massimilianom Fedrigo in odbornikom Pierpaolom Robertijem, ki sta obljubila pomoč pri reševanju odprtih vprašanj, še zlasti olajšanega zastopstva brez povezav z državnimi strankami, je povzela.